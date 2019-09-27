第二十届世界知识论坛在首尔开幕

本报首尔9月25日电 （记者马菲）第二十届世界知识论坛25日在首尔开幕。在开幕式上，芬兰前总理埃斯科·阿霍、中国宋庆龄基金会主席王家瑞为论坛致贺词，人民日报社副总编辑王一彪率团出席论坛开幕式。
世界知识论坛由韩国每日经济传媒集团于2000年创办，旨在通过知识分享来促进世界经济均衡发展和各国共同繁荣。今年的论坛为期3天，主题为“以洞察力带动人类繁荣”。各国政界及商界精英、知名经济学者、全球著名企业集团领导人作为演讲者参加此次论坛。
《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）
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