王毅：凡是非洲兄弟期待和对非洲有利的事，中方都会全力以赴

新华社联合国9月26日电（记者王文 徐晓蕾）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持中国和安理会非洲成员国外长会。非洲现任安理会成员国科特迪瓦外长塔诺、赤道几内亚外长奥约诺、南非外长潘多尔和候任成员国尼日尔外长卡拉、突尼斯外长杰希纳维等出席会议。

王毅表示，无论是过去、现在还是未来，中国都与非洲兄弟坚定站在一起。当今世界面临百年未有之大变局。其中最重要的变化，就是中国和非洲等一大批发展中国家进入发展进步的快车道。王毅说，当年中华人民共和国恢复在联合国的合法席位，依靠的就是非洲兄弟和发展中国家。从我们坐在安理会席位的第一天起，非洲兄弟就是我们最重要、最信赖的合作伙伴。反映非洲诉求，照顾非洲关切，维护非洲利益，是中国参与安理会工作的主要出发点和落脚点之一。凡是非洲兄弟期待我们做的事情，凡是对非洲国家有利的事情，中方都会当作自己的事情一样全力以赴。面对新形势，中国愿在安理会同非洲国家一道，加强团结协作，维护共同利益，为促进世界和平与发展作出新的更大贡献。

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