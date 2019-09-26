第二届进博会迎来海外展品：意大利货车抢先抵沪

新华社上海9月26日电（记者吴宇）在“进军”第二届中国国际进口博览会的海外展品中，一辆2019新款依维柯货车26日抢先抵沪，成为首票通关展品。

据上海海关会展中心海关副关长郭俊介绍，这辆货车由意大利拉斯佩齐亚港装船，经海路运抵上海洋山港，重约3吨，价值近5万欧元，通过ATA单证册方式报关，上海会展中心海关仅用了短短几分钟，便顺利完成了通关手续。

也许是一种巧合，首届进博会的首个通关展品，同为汽车，是一辆来自芬兰的生物概念车。两者都在距离进博会开幕还有一个多月之际，就早早“进军”中国。

依维柯中国区负责人托马索·克罗切表示，作为改革开放后进入中国市场的国际商用车生产企业，依维柯自1985年起便见证和亲历了中国的高速发展。首届进博会，依维柯展区面积为120平方米，今年将扩大到301平方米，“不少新款车型都是亚洲‘首秀’”，托马索·克罗切说。

为了更好助推上海蓬勃发展的会展产业，提升第二届进博会的通关便利化水平，上海海关今年初专门成立了会展中心海关，并进一步开发跨境贸易管理大数据平台。如今，进博会进境物资证明函已实现无纸化，参展商及展览品信息已实施数字化、智能化、便利化、集约化的全流程监管。

ATA单证册是世界海关组织为暂准进口货物专门创设的海关文件，相当于进境展览品的“护照”。去年，海关针对首届进博会出台一项便利措施，ATA单证册项下进博会暂时进境展览品的首次进境期限，单证册有效期由6个月延长至1年。这意味着进博会展览品“护照”有效期比一般进境展览品多了6个月，有利于海外参展商在进博会结束后继续利用进境展览品在中国拓展市场，进一步扩大进博会参展效应。

据统计，目前已有来自150多个国家和地区的3000多家企业报名参展第二届进博会，相关商业展规模达30多万平方米。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)