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中国的快速发展令人感佩——访泰国副总理阿努廷

2019年09月26日14:54  来源：新华网
 

　　新华社曼谷9月26日电 专访：中国的快速发展令人感佩——访泰国副总理阿努廷

　　新华社记者杨舟　谢淑玲

　　“每次在电视上看到中国在相对很短的时间里取得如此快速发展，都非常感佩。”泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷·参威拉恭近日在曼谷接受新华社记者专访时说。

　　阿努廷说，中国在过去70年取得的各项发展成就令人叹服，希望通过推动泰中友好合作，促进泰国发展和地区稳定繁荣。

　　阿努廷认为，中国的发展得益于中国领导层的高瞻远瞩和中国人的奋斗。他说：“中国的经济腾飞经验值得泰国借鉴。希望泰中互帮互助，推动地区经济不断发展。”

　　阿努廷表示，目前泰中两国合作紧密，双方有许多合作项目，包括“一带一路”倡议下的合作及相关基础设施合作项目等。他强调，“一带一路”倡议有利于地区整体的繁荣发展，提升亚洲各国的竞争力。

　　在采访中，阿努廷还特意提到“泰中一家亲”文化渊源。他说，泰国和中国有着相似的文化，不论是泰国华人的文化还是泰国当地其他文化形式，很多都受到中国本土文化的影响。因此，他呼吁泰中两国要共同维护好文化记忆，不断推进泰中一家亲。

　　阿努廷今年53岁，祖籍中国广东。他领导的泰自豪党在泰国2019年大选后加入以人民国家力量党为首的联盟。今年7月，阿努廷在新一届内阁中出任副总理兼公共卫生部长。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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