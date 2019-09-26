人民网>>国际

国际观察：中国可持续发展被联合国“点赞”

2019年09月26日13:36  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月25日电 （国际观察）中国可持续发展被联合国“点赞”

　　新华社记者林远

　　第74届联合国大会期间，联合国召开了一次可持续发展目标峰会，邀请各国元首和政府首脑就落实2030年可持续发展议程进展情况进行全面审议。峰会上，中国在可持续发展方面的经验成为各方关注焦点。从可望提前10年实现2030年议程首项目标——消除贫困，到基本实现全民医保覆盖，再到全面推进国土绿化行动，中国推动落实该议程的努力和成果收获了一致好评。

　　减贫成就广获认可

　　推动实现可持续发展目标是当前联合国工作的重中之重。2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。此次峰会是自该议程通过以来，联合国首次就可持续发展目标举行高级别会议。

　　消除贫困是上述17个可持续发展目标的首要目标，也是本届联大的主题之一。观察人士指出，中国在可持续发展实践中，脱贫成绩“可圈可点”。改革开放40年来，中国实现8亿多人口摆脱贫困，为世界减贫贡献率超过70%。

　　习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅在出席本次峰会发言时说，中国将可持续发展作为基本国策，全面深入落实2030年可持续发展议程。中国下决心打赢脱贫攻坚战，将于明年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。

　　对此，第74届联大主席穆罕默德-班迪在接受新华社记者采访时表示，中国不但在几十年间成功使数亿人摆脱贫困，并且正努力在这个人口数量世界第一的国家彻底消灭贫困，这本身就是对世界以及对实现联合国可持续发展目标的巨大贡献。回首过去70年，中国何以能在复杂环境中发展壮大，何以能让数亿人摆脱贫困，这些都值得研究。

　　分析人士指出，中国正在为全球减贫事业提供重要镜鉴。在中国的倡议和推动下，去年联合国大会通过关于消除农村贫困的决议，把中国倡导的“精准扶贫”“合作共赢”“构建人类命运共同体”等理念与实践写入其中。这也是联合国大会历史上首次就消除农村贫困问题通过决议。中国若能在2020年消除绝对贫困、提前10年完成2030年议程的消除贫困目标，必将给全球减贫事业带来巨大信心。

　　多方“点赞”中国经验

　　实际上，不仅是扶贫工作，中国的可持续发展实践整体都得到各方好评。

　　王毅在峰会发言中说，中国崇尚教育为本，2017年中国小学和初中教育完成率接近100%；加快健康中国建设，基本实现全民医保覆盖；全面推进国土绿化行动，2000年至2017年全球新增绿化面积有四分之一来自中国。

　　联合国秘书长古特雷斯评价说，中国是落实可持续发展目标的领军者。中国在推动可持续发展方面坚定履行承诺，特别是致力于消除贫困、促进南南合作；中国也是促进性别平等全球行动计划——《北京宣言》的诞生地；中国还是联合国事业的坚定支持者，不仅是第二大会费国和维和摊款国，也是联合国维和行动的重要出兵国。他感谢中方为联合国推进可持续发展提供的政治和财政支持，感谢中方支持联合国协调应对在和平与安全、人权、发展领域面临的全球性挑战。

　　联合国开发计划署署长施泰纳说，中国不仅使数亿人摆脱了贫困，而且为未来发展打下牢固的工业和服务业基础。另外，中国在环境保护、应对气候变化方面的努力和对教育的投入，给其他国家提供了有益经验。

　　一些专家学者也表达了相似观点。美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员斯蒂芬·罗奇在近日发表于世界报业辛迪加网站的《有中国特色的可持续性》一文中说，身处气候变化的当下，中国转变经济模式，改变燃料来源，发展新交通系统，以环保方式开展城市化，它的可持续发展战略已经成为引领全球的一个范例，其他国家应当认真关注。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved