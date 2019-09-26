新华社联合国9月25日电 （国际观察）中国可持续发展被联合国“点赞”

新华社记者林远

第74届联合国大会期间，联合国召开了一次可持续发展目标峰会，邀请各国元首和政府首脑就落实2030年可持续发展议程进展情况进行全面审议。峰会上，中国在可持续发展方面的经验成为各方关注焦点。从可望提前10年实现2030年议程首项目标——消除贫困，到基本实现全民医保覆盖，再到全面推进国土绿化行动，中国推动落实该议程的努力和成果收获了一致好评。

减贫成就广获认可

推动实现可持续发展目标是当前联合国工作的重中之重。2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。此次峰会是自该议程通过以来，联合国首次就可持续发展目标举行高级别会议。

消除贫困是上述17个可持续发展目标的首要目标，也是本届联大的主题之一。观察人士指出，中国在可持续发展实践中，脱贫成绩“可圈可点”。改革开放40年来，中国实现8亿多人口摆脱贫困，为世界减贫贡献率超过70%。

习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅在出席本次峰会发言时说，中国将可持续发展作为基本国策，全面深入落实2030年可持续发展议程。中国下决心打赢脱贫攻坚战，将于明年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。

对此，第74届联大主席穆罕默德-班迪在接受新华社记者采访时表示，中国不但在几十年间成功使数亿人摆脱贫困，并且正努力在这个人口数量世界第一的国家彻底消灭贫困，这本身就是对世界以及对实现联合国可持续发展目标的巨大贡献。回首过去70年，中国何以能在复杂环境中发展壮大，何以能让数亿人摆脱贫困，这些都值得研究。

分析人士指出，中国正在为全球减贫事业提供重要镜鉴。在中国的倡议和推动下，去年联合国大会通过关于消除农村贫困的决议，把中国倡导的“精准扶贫”“合作共赢”“构建人类命运共同体”等理念与实践写入其中。这也是联合国大会历史上首次就消除农村贫困问题通过决议。中国若能在2020年消除绝对贫困、提前10年完成2030年议程的消除贫困目标，必将给全球减贫事业带来巨大信心。

多方“点赞”中国经验

实际上，不仅是扶贫工作，中国的可持续发展实践整体都得到各方好评。

王毅在峰会发言中说，中国崇尚教育为本，2017年中国小学和初中教育完成率接近100%；加快健康中国建设，基本实现全民医保覆盖；全面推进国土绿化行动，2000年至2017年全球新增绿化面积有四分之一来自中国。

联合国秘书长古特雷斯评价说，中国是落实可持续发展目标的领军者。中国在推动可持续发展方面坚定履行承诺，特别是致力于消除贫困、促进南南合作；中国也是促进性别平等全球行动计划——《北京宣言》的诞生地；中国还是联合国事业的坚定支持者，不仅是第二大会费国和维和摊款国，也是联合国维和行动的重要出兵国。他感谢中方为联合国推进可持续发展提供的政治和财政支持，感谢中方支持联合国协调应对在和平与安全、人权、发展领域面临的全球性挑战。

联合国开发计划署署长施泰纳说，中国不仅使数亿人摆脱了贫困，而且为未来发展打下牢固的工业和服务业基础。另外，中国在环境保护、应对气候变化方面的努力和对教育的投入，给其他国家提供了有益经验。

一些专家学者也表达了相似观点。美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员斯蒂芬·罗奇在近日发表于世界报业辛迪加网站的《有中国特色的可持续性》一文中说，身处气候变化的当下，中国转变经济模式，改变燃料来源，发展新交通系统，以环保方式开展城市化，它的可持续发展战略已经成为引领全球的一个范例，其他国家应当认真关注。

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