德国召开森林峰会 呼吁斥巨资重新造林

新华社柏林9月25日电（记者张远 任珂）德国25日召开国家森林峰会。德国食品和农业部部长尤利娅·克勒克纳说，德国森林现阶段正遭受虫害、慢性干旱和林火的威胁，迫切需要投入数亿欧元用于重新造林。
170个研究机构和组织参加了这一峰会。克勒克纳在峰会开幕前接受德媒采访时说，德国必须让森林恢复生气，以应对气候变化。“每失去一棵树，就失去一名与气候变化斗争的战友。”
克勒克纳说，德国政府估算需在4年内投入7亿至8亿欧元资金用于重造森林。这些资金应先清除死亡树木，新种树的数量、种类应因地制宜，至少应补齐近些年减少的树木数量。
按照德国联邦林业工人协会的统计，德国25万公顷的森林受到慢性干旱、暴风雨、林火和虫害影响。该协会此前呼吁，在未来10年，德国应种植10亿棵树。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】