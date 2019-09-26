德国召开森林峰会 呼吁斥巨资重新造林

新华社柏林9月25日电（记者张远 任珂）德国25日召开国家森林峰会。德国食品和农业部部长尤利娅·克勒克纳说，德国森林现阶段正遭受虫害、慢性干旱和林火的威胁，迫切需要投入数亿欧元用于重新造林。

170个研究机构和组织参加了这一峰会。克勒克纳在峰会开幕前接受德媒采访时说，德国必须让森林恢复生气，以应对气候变化。“每失去一棵树，就失去一名与气候变化斗争的战友。”

克勒克纳说，德国政府估算需在4年内投入7亿至8亿欧元资金用于重造森林。这些资金应先清除死亡树木，新种树的数量、种类应因地制宜，至少应补齐近些年减少的树木数量。

按照德国联邦林业工人协会的统计，德国25万公顷的森林受到慢性干旱、暴风雨、林火和虫害影响。该协会此前呼吁，在未来10年，德国应种植10亿棵树。

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