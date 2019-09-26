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外交部发言人耿爽就美国国会参众两院外委会通过“香港人权与民主法案”答记者问

2019年09月26日07:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月26日电  据外交部网站消息，外交部发言人耿爽25日表示，美国国会参众两院外委会审议通过“香港人权与民主法案”。该案罔顾事实、颠倒黑白，公然为香港激进势力和暴力分子张目，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。

问：据报道，美国国会参众两院外委会刚刚审议通过了“香港人权与民主法案”。请问中方对此有何评论？

答：9月25日，美国国会参众两院外委会审议通过“香港人权与民主法案”。该案罔顾事实、颠倒黑白，公然为香港激进势力和暴力分子张目，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。

      香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。但近三个月来，香港围绕修改《逃犯条例》出现的事态已完全变质。在外部势力和“反中乱港”势力鼓动、纵容下，香港激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序、毁坏公共设施、暴力袭击警察，到处大搞打砸烧，所作所为已远远超出正常游行集会的范畴，践踏了道德底线，突破了法治底线，挑战了“一国两制”的原则底线。止暴制乱、恢复秩序已成为香港社会各界最广泛的共识、最强烈的呼吁。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法，支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

      美国国会参众两院外委会无视香港激进势力和暴力分子的恶劣行径，无视香港社会各界的民意诉求，无视国际关系基本准则，执意审议通过上述涉港法案，公然为香港激进势力和暴力分子撑腰打气，是对中国内政的粗暴干涉，充分暴露了美国会一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心。

      必须指出，香港保持繁荣稳定符合包括美国在内的各方利益。美国在港有8万多居民、1300多家企业和大量投资。美国会参众两院外委会通过有关法案，只会助长香港激进势力和暴力分子的嚣张气焰，进一步把香港搞乱，其结果不仅损害中方利益，也会损害美国自身利益。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益，贯彻“一国两制”，维护香港繁荣稳定的坚定意志和决心。美方损害中方利益的任何举动都将遭到我们的有力回击。

      香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外国政府、外国势力、外国组织和个人干预。中方强烈敦促美国会一些人认清形势，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免进一步损害中美关系。

(责编：曹昆、刘军涛)
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