王毅：中国无意玩“权力的游戏”

新华社纽约9月24日电（记者潘丽君 王文）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，美国现在有人炒作所谓“国际权力转移”的问题，担心中国要挑战、取代美国在世界上的地位，这既是对中国的战略误判，也是对自身缺乏自信。中国仍是世界上最大的发展中国家，我们的人均国民收入、人类发展指数以及科技教育水平与美国还有很大差距，而且中国传统文化讲究内敛谦和，倡导厚往薄来，从来没有称王称霸的基因，也无意在国际舞台上玩什么“权力的游戏”。当然，今天的世界正面临越来越多的全球性挑战，没有哪个国家能够独善其身，也没有哪个国家能够包打天下，共同承担国际责任是一个必然趋势。每个国家尤其是大国都可以在其中发挥各自的优势，扮演力所能及的角色。中国愿意承担自己应尽的那份责任。

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