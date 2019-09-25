王毅：不把“压舱石”丢弃，不让“推进器”熄火

新华社纽约9月24日电（记者王文 潘丽君）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，经贸合作是中美关系的“压舱石”，人文交流是“推进器”。我们不能把“压舱石”丢弃，也不要让“推进器”熄火，而是要在巩固现有合作基础上，着眼新的现实做出新的规划，积极寻找和扩大利益交汇点，不断拓展新的合作领域。要顺应两国人民的愿望，积极鼓励工商、科技、教育、旅游、文化、青年、地方等领域交流，而不是人为设限设卡。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)