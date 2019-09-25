王毅谈中美经贸磋商:应以平等互利为基础,以言而有信为前提

新华社纽约9月24日电（记者王文 潘丽君）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，中美经贸摩擦应当通过对话协商来解决。中方谈判的大门一直敞开，谈判应当以相互尊重、平等互利为基础，以言而有信、言行一致为前提，不能在单边的威胁下进行，不能以牺牲中国正当合理的发展权为代价。最近双方在关税问题上都采取了一些释放善意的举措。上周，双方副部长级磋商在华盛顿开展了建设性讨论，希望第十三轮经贸高级别磋商能取得积极成果。中美都是有智慧的大国，相信双方只要坚持平等对话、合作共赢的理念，就一定能够找到有效管控进而妥善解决问题的办法。

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