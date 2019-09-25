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开启中国—东盟合作新起点——写在第16届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会闭幕之际

2019年09月25日09:02  来源：新华网
 

　　新华社南宁9月24日电 题：开启中国—东盟合作新起点——写在第16届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会闭幕之际

　　新华社记者卢羡婷、黄庆刚

　　以“共建‘一带一路’，共绘合作愿景”为主题的第16届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会24日在广西南宁落下帷幕。今年是落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》的开局之年，东博会期间举办了一系列论坛和经贸活动，取得丰硕成果。

　　深化战略对接提振合作信心

　　中国和东盟山水相连、人文相通，友好交往源远流长。近年来，随着“一带一路”倡议的提出，双方不断加强战略沟通，推进务实合作，取得丰硕成果。

　　中老边境，一条北起口岸磨丁，南抵老挝首都万象的中老铁路正在建设，这是以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目，全程400多公里，计划于2021年建成。“这一工程竣工后，老挝将由‘陆锁国’变成‘陆联国’，这将有利于老挝社会经济的发展。同时，也将帮助老挝早日实现脱贫。”万象市副市长西恒·西提勒赛说。

　　老挝是下一届中国—东盟博览会的主题国。老挝副总理宋赛说，老挝积极参与“一带一路”建设，最突出成果就是中老铁路项目。老挝将一如既往地支持、参与“一带一路”倡议框架下各项目的贯彻落实，推动东盟与中国打造更紧密的战略伙伴关系。

　　去年11月《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》正式发布，为中国—东盟关系中长期发展描绘了蓝图，东盟10国均与中国签署了共建“一带一路”合作文件。本届东博会，一系列以落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》为主题的活动接连举行，致力于推进共建“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》的对接合作，实现中国与东盟各国发展规划有效对接。

　　“‘一带一路’倡议为实现区域一体化发展提供新的机会，对促进区域乃至全球互联互通和经济发展产生积极影响。”柬埔寨副首相贺南洪说，愿通过东博会进一步加强《东盟—中国战略伙伴关系2030年愿景》的实施。

　　加强经贸合作共促区域繁荣

　　2003年，中国与东盟建立战略伙伴关系，16年来双边合作已成为亚太地区成功合作的重要典范。中国连续10年成为东盟第一大贸易伙伴，今年上半年，东盟也已经上升为中国第二大贸易伙伴。如今，中国和东盟正全力打造自贸区升级版建设，推动经贸合作迈上新台阶。

　　15年前，首届中国—东盟博览会在广西南宁举行，食品、农产品和手工制品展示是博览会的重点。如今，中国的智能系统、机械装备、新能源技术、新型材料等展区和东盟各国的特色展区成为博览会的主角。不少与会人士认为，双方在国际产能、数字经济、电子商务等领域合作有着巨大潜力。明年恰是中国—东盟数字经济合作年，电子商务、数字贸易、5G网络等领域合作前景一片蔚蓝。

　　越南副总理武德担说，连续举办16届的博览会和峰会，证明了中国经济的重要地位，体现了广大企业家对中国市场所蕴藏活力、潜力和机遇的信心，以及对东盟—中国合作良好发展势头的信心。小米集团董事长兼CEO雷军在出席本届东博会时，也表达了对东盟市场的信心，“东盟市场有着非常庞大的、有活力的消费群体，东盟国家经济又处在高速增长期，一定还会有非常多的创业者涌现。”

　　本届东博会框架下共举办33个高层论坛，涉及产能合作、电子商务、科技等，通过多层次、多领域交流活动，建立了更多的合作机制，丰富了“南宁渠道”。与此同时，东博会也在大力推动国际陆海贸易新通道、中国（广西）自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户等重大机制和项目建设。

　　增进人文交流共谋和平发展

　　国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。2000多年前，以广西合浦等为始发港的“海上丝绸之路”拉开了中国与东南亚人民友好交往的序幕。而今，共建“一带一路”的愿景，让中国与东南亚人民更紧密地凝聚在一起，人文交流呈现新气象。

　　中国和东盟民众往来日益频繁。东盟已成为中国第一大旅游目的地，2018年双方人员来往达到5700万人次，每周有近4000个航班往返于中国和东盟各国之间。

　　双方在教育、科技、文化、卫生、智库、青年、体育等方面的交流也日益深入。近年来，广西作为中国与东盟文化交流的窗口，吸引了越来越多的东盟留学生前来学习。相关数据显示，2018年广西高校的留学生人数逾1.5万人，其中9000多人来自东盟国家，广西已经成为全国招收东盟国家留学生最多的省份之一。

　　本届东博会，一批中国和东盟国家职业院校、企业签署了合作协议，中国—东盟数字经济协同创新中心在南宁成立，中国教育国际交流协会与马来西亚人力资源部签署合作备忘录。

　　今年是中国—东盟媒体交流年，在中国—东盟广播电视及新媒体论坛暨电视交易会上，中国媒体机构和印尼、菲律宾、新加坡媒体签署了相关合作项目，中国—东盟网络视听产业基地挂牌运行。通过一系列活动，双方友好情谊不断加深，中国－东盟关系进入了全方位发展的新阶段。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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