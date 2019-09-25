王毅会见澳大利亚外长佩恩

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间应约会见澳大利亚外长佩恩。

王毅表示，我们注意到近期澳方在对华政策方面的一些积极表态，特别是莫里森总理公开表示，中国是伙伴而不是威胁，强调澳方重视中国，澳中全面战略伙伴关系对澳至关重要。澳中关系远不止于“客户”关系。这一澄清很有必要。中澳关系健康发展完全符合两国利益，也利于地区和平稳定。希望澳方以建设性方式妥善处理涉华敏感问题，特别是在涉及中国主权、安全和发展利益的问题上采取正确立场，与中方共同努力，在相互尊重的基础上推动两国关系得到健康稳定发展。

佩恩祝贺中华人民共和国成立70周年，表示澳方欢迎中国发展，过去几十年中国的崛起不仅使亿万中国人民摆脱贫困，也有利于国际体系的稳定。澳方重视发展澳中全面战略伙伴关系，认为澳中关系面临的机遇远大于分歧，希望同中方加强沟通，增进相互了解与信任，寻求扩大合作，妥善管控分歧，发展更加紧密的关系。

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