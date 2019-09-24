留澳学子及华侨华人举办新中国成立70周年文艺晚会

人民网堪培拉9月24日电 （记者刘天亮）23日晚，“启志东方，拾梦大洋”留澳学子及华侨华人欢庆新中国成立70周年大型文艺晚会在澳首都堪培拉隆重举行。晚会由澳大利亚首都地区中国学生学者联谊会主办。在澳华人华侨、留学生、澳洲各界代表及来自世界各国的友好人士逾千人出席并参与了本次晚会共同庆祝新中国70周年。晚会在庄严的中澳两国国歌中拉开序幕，献上了留澳学子及华侨华人对于祖国的热爱、对伟大祖国七十岁生日的祝福以及对于中澳友谊的美好祝愿。

中国驻澳大利亚使馆教育处公使衔参赞宗瓦及多位使馆代表、澳方代表出席了晚会。

宗瓦公参在晚会致辞中表示，新中国成立70年来在各方面都取得了巨大的发展和进步，同时指出中澳双边关系中以教育为核心的人文交流的巨大价值。宗瓦公参鼓励留澳学子说：“大家作为留澳学子，生逢其时，身处其地，不仅对自身成长而言是把握了难得的际遇，对于中澳人文交流而言也发挥着‘民间大使’的光荣角色。”到场留学生深受鼓舞，表示愿为祖国的进步和发展贡献自己的一份力量。此外，澳首都国际事务专员布兰登·史密斯也到场致辞。

当开场曲《我和我的祖国》的歌声响起，数十面五星红旗与来自两岸四地的老中青三代表演者构成了一幅动人的画卷。他们用深情的歌声表达了对祖国的思念与热爱以及建设祖国的热忱与决心。长达三个小时的演出由来自两岸四地和澳大利亚等国家逾百人的演出团队完成。演出更是囊括了川剧变脸、越剧、舞龙舞狮、古筝等经典民族艺术、澳洲当地风情演出和学子们的舞蹈歌唱表演等丰富多彩的表现形式。

其中由知名音乐家赵曼琴、赵冠华领衔的“筝·道”室内筝乐团表演的《双叠翠》《望月》以及由堪培拉大学学生孙怡然表演的川剧变脸更是获得了到场观众的一致好评。晚会最后在全场合唱串烧《唱给祖国听》中结束。

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