韩国一疗养院发生火灾致2死36伤

新华社首尔9月24日电（记者田明 耿学鹏）韩国京畿道金浦市一家疗养院24日发生火灾，造成2人死亡、36人受伤。

据当地媒体报道，火灾发生在上午9时左右。事发时疗养院共有130余名住院人员。接到报警后，消防部门派出50余名消防人员前往现场实施救援。目前，大火已被扑灭。伤者被转往附近医院接受治疗，其中6人伤势较重。

中国驻韩国大使馆向记者证实，经使馆与韩国消防厅确认，无中国公民在火灾中伤亡。

据当地警方初步判断，火灾可能是疗养院锅炉房起火所致。警方将对事故原因展开进一步调查。

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