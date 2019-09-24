新华社北京9月24日电 专访：参与中国发展意义重大——访中国美国商会主席夏尊恩

新华社记者欧阳为 周宁 张欣

“中国市场巨大，充满机遇，对许多外国企业来说，能参与中国的发展具有重要意义。”中国美国商会主席夏尊恩日前在北京接受新华社记者专访时说。

夏尊恩虽为美国人，却是“中国通”，会说普通话和粤语。他1982年首次来华工作，是当时北京仅有的五名外国律师之一。之后30多年里，他先后担任过美国驻华大使馆官员、美国通用汽车公司中国业务总顾问、负责对华贸易政策的美国助理贸易代表。

夏尊恩认为，美国企业选择到中国投资的原因众多，其中最重要的是为了开拓中国市场，制造业企业尤其如此。比如美国汽车企业，他们选择到中国投资建厂，是为了更好地了解中国这个巨大市场的需求，并据此来生产和销售产品。

夏尊恩回忆道，2004年通用汽车公司董事长在一次演讲时说，中国市场对通用汽车非常重要，中国汽车市场规模当时只有美国市场的四分之一至三分之一，但预计到2030年将超过美国。

“事实是，中国汽车市场规模在2010年就已经和美国市场相当了。”夏尊恩说。

作为一家非营利机构，中国美国商会代表900家在华运营的企业会员。夏尊恩表示，在大多数情况下，几乎所有美国企业都会制定与中国相关的发展计划。美国公司不仅参与中国发展，也为中国发展作出了贡献，比如带来了先进的企业管理和运营经验。

谈到美国企业在华经营状况时，夏尊恩说，目前很多行业，尤其是医药、生命科学、医疗设施等领域的美国企业在华经营状况良好，这一方面是因为中国提供了良好的商业环境，另一方面是因为为国民提供良好健康医疗服务是中国政府政策优先方向之一。这些企业对未来在华经营前景非常乐观。不过，信息技术等部分行业的企业则面临一些挑战。

对于中美经贸摩擦对在华美国企业的影响，夏尊恩说，经贸摩擦造成的不确定性上升，对美国企业和中国企业制定投资计划都产生了不利影响。对企业主来说，是否具有可预见性是进行投资决策时最重要的考虑因素之一。

“如今企业供应链非常复杂，一件产品的不同部件可能会在数个具有不同比较优势的国家生产。中国无疑是供应链上非常重要的一环，但现在全球供应链成了经贸摩擦的最大受害者之一。”

夏尊恩表示，眼下美国有很多企业感到担忧，不知道经贸摩擦将持续多久。部分企业可能会推迟对华投资，或者决定暂不投资。但他认为，即使不在中国投资，这些企业也不会回美国投资，因为那同样会受到经贸摩擦影响。

针对此前媒体关于美国企业被要求撤离中国的报道，夏尊恩说：“我尚未见到有哪家美国公司在‘打包’准备撤离中国。”他表示，美国企业已经在中国投入巨额资金，如果撤离中国，将损失巨大，这对许多美国大企业的打击将是毁灭性的。

夏尊恩认为，中美经贸磋商已经取得了建设性的、富有成效的进展。“我希望能达成对双方都有利的协议。”

夏尊恩对中国经济发展成就印象深刻。他说：“中国在过去30多年里的变化令人惊叹。中国的制造和研发能力都取得了长足发展，科学、工程、数学等领域每年毕业的大学生人数是美国的数倍之多，相信中国的研发能力会不断提升。”

“美国应该认识到其他国家的实力和优势，美国需要和不同国家开展合作。每个国家都通过合作从其他国家的发展中获益，这才是最理想的情况，我们应当为此创造条件。”夏尊恩说。

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