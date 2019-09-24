“成都天府文化周”活动亮相卢森堡

新华社卢森堡9月23日电（记者潘革平）为庆祝中华人民共和国成立70周年，“成都天府文化周”活动23日晚在卢森堡埃斯佩朗日市文化中心拉开帷幕，一场来自熊猫故乡的文化盛宴受到本地居民和当地国际社区民众的热烈欢迎。

糖画、捏面人、皮影戏、竹编技艺等来自成都的非物质文化遗产项目吸引了众多当地民众的目光。他们驻足欣赏之外，还大胆尝试制作，体验非遗绝技的文化魅力。

成都市文化艺术学校的师生们为观众表演了成都特色的文艺节目。民族管弦乐为欧洲观众带来不一样的音乐体验，结合了川剧元素的舞蹈《英姿》、羌族舞蹈《尔玛兰巴》等表演反映了爱国情怀，川剧《变脸》令观众连连叫好。

卢森堡中国文化中心主任张晶致辞时表示，“一带一路”建设将成都和卢森堡紧紧联系在一起，今年4月首趟卢森堡至成都货运班列正式发车，架起了道路连通和贸易畅通的桥梁，此次“成都天府文化周”又为两地民心相通添砖加瓦。

“成都天府文化周”活动由卢森堡中国文化中心、卢森堡埃斯佩朗日市政府和成都市文化广电旅游局共同主办。据悉，该活动还将在卢森堡进行两场演出。

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