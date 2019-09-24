王毅在联合国气候行动峰会上的发言（全文）

新华社联合国9月23日电（记者王文 林远）习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长王毅23日在纽约联合国总部出席联合国气候行动峰会并发言。发言全文如下：

合作应对气候变化，建设全球生态文明

——在联合国气候行动峰会上的发言

（2019年9月23日，联合国总部）

习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长 王毅

尊敬的古特雷斯秘书长，

尊敬的各位国家元首和政府首脑，

女士们，先生们：

中方高度赞赏和支持古特雷斯秘书长倡议举办这次峰会。

气候变化是各国面临的共同挑战。合力应对气候变化，保护我们赖以生存的地球家园，关系到人类未来的命运。

当前，全球气候治理进入关键阶段。国际社会应牢牢把握应对气候变化的正确方向，坚持信念不动摇，力度不降低。

——应对气候变化，要有必胜的决心。我们要恪守承诺，落实好《巴黎协定》及其实施细则，推动本次峰会和《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得积极成果，为2020年后应对气候变化多边进程注入新的动力。个别国家的“退群”改变不了国际社会的共同意志，也不可能逆转国际合作的历史潮流。

——应对气候变化，要有行动的恒心。应对气候变化和实现发展不是非此即彼的选择题。我们要把应对气候变化与促进经济社会发展有机结合这篇大文章做好，在加快发展的进程中实现绿色低碳转型，提升应对气变的韧性。要调动全社会力量和资源，强化2020年前行动力度，不向2020年后转嫁责任。

——应对气候变化，要有合作的诚心。应对气候变化必须坚持多边主义，在《公约》和《巴黎协定》框架下讨论和解决问题。尤其要恪守“共同但有区别的责任”、公平和各自能力原则，尊重发展中国家的发展需要和特殊国情，帮助发展中国家提升应对能力。发达国家应承担率先减排义务，履行到2020年每年动员1000亿美元的承诺。

女士们，先生们！

作为国际社会负责任的一员，中国言必信、行必果，在应对气候变化的征程中不断迈出新步伐。

中国践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力促进经济实现高质量发展，决心走绿色、低碳、可持续发展之路。2018年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降45.8%，超额完成了当年的目标，相当于减少二氧化碳排放约52.6亿吨。同年，非化石能源占一次能源消费比重达14.3%，森林蓄积量比2005年增加45.6亿立方米。2000年以来，全球新增绿化面积约四分之一来自中国。2018年，中国新能源汽车新增125万辆，这一数字在全球遥遥领先。中国已启动全国碳排放交易体系，积极推进全国碳排放权交易市场建设，为控制温室气体排放、加速产业结构升级提供助力。

中国将认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，如期实现提交给气变公约秘书处的自主贡献目标。

中国将坚持共建绿色“一带一路”，实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，为应对气候变化国际合作汇聚更多力量。

女士们，先生们，

“基于自然的解决方案”是此次峰会9大行动领域之一。应古特雷斯秘书长邀请，中国和新西兰担任该领域牵头国，会同相关国家和国际组织一道，推动该领域取得了丰硕成果。

一是为深入理解人与自然关系带来新视角。人与自然是生命共同体，我们需要尊重自然、顺应自然、保护自然。“基于自然的解决方案”倡导人与自然和谐共生，重视生态文明建设，将可持续利用自然资源纳入应对气候变化政策和行动框架，最大限度发挥自然的促进作用，增强应对气候变化的有效性。

二是为全球应对气候变化行动提出新举措。我们提出林业、农业、海洋、水资源、全生态系统等领域150多个行动倡议，并建立“基于自然的解决方案”之友机制推动后续落实，巩固相关领域国际合作势头，致力于发挥自然系统每年减少100亿至120亿吨二氧化碳的减缓潜力。

三是为实现可持续发展目标提供新支持。绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。我们汇编了森林碳汇、生物多样性保护、荒漠化防治等30余个示范案例，展现出“基于自然的解决方案”推动经济、社会、环境协调发展所产生的巨大综合效益。相信这些案例将给各国提供有益借鉴，以更好落实2030年可持续发展议程。

女士们，先生们，

应对气候变化，道阻且长，但行则将至。无论国际风云如何变幻，中国积极应对气候变化的行动不变，与各国深化气候合作的意愿不变，推动气候多边进程的努力不变。我相信，只要各国勠力同心，就一定能建成一个清洁美丽、共同繁荣、命运与共的美好世界！

谢谢大家。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)