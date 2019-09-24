“习近平新时代中国特色社会主义思想宣介会暨中国共产党与尼泊尔共产党理论研讨会”在加德满都举行

新华社加德满都9月23日电（记者周盛平）9月23日，中国共产党与尼泊尔共产党在加德满都共同举办习近平新时代中国特色社会主义思想宣介会暨两党理论研讨会。尼共联合主席、总理奥利，尼共联合主席普拉昌达及尼共200多名中央委员和中方代表参会。

奥利等尼共代表热烈祝贺新中国成立70周年，高度评价中国共产党带领中国人民取得的巨大发展成就，认为中国走出了一条成功的发展道路，为包括尼泊尔在内的广大发展中国家提供了全新选择，中国共产党治党治国理念也为世界其他国家政党提供了重要借鉴。习近平新时代中国特色社会主义思想同尼共秉持的“以社会主义为导向的人民民主”执政理念相通，尼共期待同中共加强交流合作，推进各自国家社会主义建设取得新成就，引领尼中世代友好的全面合作伙伴关系迈上新台阶。

中共中央对外联络部部长宋涛作主旨讲话，表示中国共产党高度重视思想建党、理论强党，坚持推动理论创新，并用党的创新理论指导实践、推动工作。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，是中国共产党和中国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。中共愿与尼共在新时代加强治国理政经验交流互鉴，促进两国在共建“一带一路”等领域的务实合作，更好造福两国和两国人民，推动构建人类命运共同体。

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