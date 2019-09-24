春蕾计划青春期教育项目在房山开展试点

新学期伊始，作为中国儿童少年基金会儿童教育领域的重点项目，“春蕾计划”青春期教育项目首场活动率先在北京房山开展试点。9月23日，在北京市南尚乐中心小学北京市名师工作室成员、北京市心理学科骨干教师张海岩为学生们带来一场生动的心理主题课程。

项目专家王建一表示青春期教育应包含方方面面，并向大家分享了青春期孩子的心理特点，通过案例强调了要注重培养孩子的自我认同和共情能力等，以孩子为本，积极开展青春期教育。

爱心企业恒安集团在北京房山区捐赠价值16.26万元的宣教物资，包含守护宣教包、青春期教育主题故事书、教育课程及专家录播课等，为孩子们的成长保驾护航。据悉，项目将在房山13所学校陆续开展相关课程、物资捐赠的活动。

(责编：李婷(实习生)、常红)