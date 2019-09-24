美国驻伊拉克大使馆附近遭迫击炮弹袭击

新华社巴格达9月23日电（记者张淼）伊拉克安全官员23日说，位于首都巴格达“绿区”内的美国驻伊拉克大使馆附近当天晚上遭到两枚迫击炮弹袭击，未造成人员伤亡。
一名不愿透露姓名的伊拉克内政部官员告诉新华社记者，两枚迫击炮弹23日晚落在美国驻伊拉克大使馆附近，袭击未造成人员伤亡。事发后“绿区”内响起警报并加强了安保措施。
有住在附近的居民说，他们听到“绿区”内传出巨大爆炸声。
伊拉克联合行动指挥部当晚发表声明证实，一枚迫击炮弹落在“绿区”内一处空地上，另一枚炮弹落入美国大使馆附近的底格里斯河中。
“绿区”位于巴格达市中心，是伊拉克政府机构以及美国和英国驻伊拉克大使馆所在地。
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