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驻澳大利亚使馆举办新中国成立70周年招待会

2019年09月23日20:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉9月23日电（记者 刘天亮） 九月的堪培拉春意渐浓，百花绽放。23日，驻澳大利亚大使成竞业和夫人王芳在堪培拉凯悦酒店举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。澳农业部长、国家党副领袖麦肯齐、联邦议会众议长史密斯、反对党工党影阁退伍军人事务和国防人力资源部长纽曼、首都领地反对党领袖科、国防部秘书长莫里亚蒂、总检察长部秘书长莫里亚蒂斯、农业部秘书长昆利文、国防军副司令约翰斯顿、外交贸易部代理秘书长席恩等澳政府、议会、军队、工商、学术、文艺、媒体各界人士，各国驻澳使节，中资机构、华侨华人和留学生代表等600余名来宾出席。

成大使与澳农业部长麦肯齐举杯为中华人民共和国成立70周年和中澳友谊祝酒。成大使夫妇并与主要宾客们共同切下庆祝中华人民共和国建国70周年的大蛋糕。

成竞业大使致辞

成大使在致辞中表示，70年前中华人民共和国的成立改变了中国人民的命运，开辟了中国历史的新纪元。70年来在中国共产党坚强领导下，中国各族人民团结一致，奋发图强，谱写了中华民族发展史上的壮丽诗篇，创造了人类历史上的发展奇迹，中国的面貌发生了前所未有的变化。我们建立了社会主义制度，进行了波澜壮阔的改革开放，开辟了中国特色社会主义道路，不断推进国家和平统一大业，实现国家综合实力历史性飞跃和人民生活水平大幅提升，取得科学技术和绿色发展重大成果。70年间，中国为全球和平、繁荣作出重大贡献。

成大使指出，今天的中国进入新时代，中国人民正满怀信心，致力于实现“两个一百年”奋斗目标。中国将坚持和平发展，推进高水平对外开放，推动构建人类命运共同体，与各国共谋互利共赢、和平繁荣。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的持续发展将给世界各国带来更多机遇。

成大使强调，自1972年建交以来，中澳关系取得跨越式发展，为两国人民带来巨大福祉。健康稳定的中澳关系符合双方的共同利益，也有利于亚太地区和平、稳定和繁荣。双方应理性看待彼此发展道路和社会制度，坚持相互尊重，妥善处理分歧；应视对方发展为机遇而非威胁，持续增进互信，努力减少猜忌；拓展互利合作，密切人文交往；坚定维护多边主义和自由贸易体系。希望澳方同中方相向而行，推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。

澳农业部长麦肯齐代表澳政府祝贺中华人民共和国成立70周年。麦表示，中华人民共和国从建国伊始，特别是自改革开放以来，经济社会发展取得了举世瞩目的成就。中国从一穷二白的农业社会转变为充满生机活力的工业化强国，成为世界第二大经济体，数亿人口成功脱贫，中国人民过上了更加富裕生活，城镇化快速发展，国际竞争力显著提升。

澳农业部长麦肯齐致辞

麦肯齐指出，澳中自1972年建交到提升为全面战略伙伴关系，双边关系经历快速发展，广度和深度达到前所未有的水平。澳作为能源和资源出口大国，在中国工业化和城镇化过程中发挥了作用。澳高品质农业、教育业和旅游业也是中国人民追求美好生活的重要领域。在澳华侨华人是澳多元文化社会重要组成部分，在双边关系中发挥着重要作用。澳政府将继续致力于发展强劲的澳中关系，在政治、贸易、人文等领域加强对华合作交流。飞速变化的世界为澳中两国加强关系、应对挑战提供了新机遇。

招待会张灯结彩，喜庆祥和。使馆精心布置的“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”引来众多来宾凝神观看。

招待会现场播放了介绍中国人民共同奋斗创造美好生活的《追梦人：中国2019》以及《中国超乎你想象》《你好，中国！》《美丽中国》等多个视频，深深打动来宾。他们由衷表示，展览和视频让大家走近中国的昨天、今天和明天，中国人民的奋斗精神令人感动。

来宾们还兴趣浓厚地驻足华为、阿里巴巴、大疆、优必选四家高科技企业展台边互动交流，纷纷为中国在信息通讯、电子商务、无人机和机器人领域取得的长足发展点赞。

席间，澳国立大学民乐团现场演奏当代爱国曲目和中国经典民乐，增添了欢乐的节日气氛。

来宾们热烈祝贺新中国成立70周年，高度评价中国在70年间取得的非凡成就，称赞中国创造了人类历史上的发展奇迹；赞赏中国在维护世界和平、推动共同发展、维护国际秩序等方面做出积极贡献，祝愿中国继续发展进步，为世界造福；认为中澳经济互补性强，希望中澳关系健康稳定发展，不断走向深入，更多惠及两国人民。出席招待会的华侨华人们表示，对祖（籍）国的发展成就和繁荣昌盛感到无比骄傲和自豪，希望中国未来发展越来越好。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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