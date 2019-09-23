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“思源e村彩虹”卫星信息扶贫临夏全覆盖

2019年09月23日14:51  来源：人民网
 

思源工程基金会9月18日向甘肃省临夏州等地再捐1420万元，助力“三区三州”等地扶贫工作，并于9月19日-20日深入到临夏州东乡县果园镇陈何村与和政县三十里铺镇张家沟村、祁家沟村等地村委会、学校，及临夏州人民医院调研，召开扶贫座谈会，以更加精准、高效地落实扶贫项目。

“全国脱贫看临夏，临夏脱贫看东乡”。9月19日，扶贫调研组第一站就在东乡县。其中，东乡县王山村是深度贫困村，全村有214户1240人中，建档立卡贫困户162户869人，累计脱贫99户526人，未脱贫61户335人，返贫2户8人主导产业是农业，主要种植玉米、洋芋等。调研组随后赶往另一深度贫困村——东乡县陈何村，共有402户2356人群众，现有建档立卡贫困户183户765人。

据了解，“思源工程”联合思源彩虹人生公益基金，向甘肃省临夏州捐赠1000万元，实施“思源e村彩虹”卫星信息扶贫项目，实现当地1100多个行政村全覆盖，让农村群众能够便捷、高效、免费或未来低成本地通过信息平台，切实推进精准扶贫、精准脱贫和乡村振兴工作。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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