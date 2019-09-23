第二届明斯克国际杂技艺术节闭幕

新华社明斯克9月22日电（记者魏忠杰 李佳）当地时间22日下午，第二届明斯克国际杂技艺术节在白俄罗斯首都明斯克闭幕，中国杂技演员李维获得铜奖。

在为期4天的艺术节期间，来自白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、中国、德国和以色列等18个国家的100多名演员分别表演了高空类、驯兽、平衡术和杂耍等近30个不同风格的节目。本届艺术节设立了评委会大奖、金银铜奖及最佳人气奖等奖项，艺术节评委会成员由摩纳哥、西班牙、意大利、俄罗斯和美国等9个国家的专家组成。

最终，来自俄罗斯的驯兽师涅斯捷罗夫凭借训虎表演获得评委会大奖，另一组俄罗斯杂技演员和朝鲜国立杂技团的平衡杂技获得了艺术节金奖，表演秋千杂技的俄罗斯女子组合和表演无保护高空节目的乌克兰组合获得了艺术节银奖，而进行平衡术表演的中国杂技演员李维、俄罗斯演员哈佩尔斯基和哈萨克斯坦的杂技组合获得了本届艺术节铜奖。

来自中国广州的李维是第32届蒙特卡洛国际杂技节“金小丑”奖获奖者。他在本届明斯克国际杂技艺术节上进行了软钢丝上的平衡术表演，其在做“单手顶”“单拐倒立”和“倒立独轮车”等高难度平衡动作时都有稳定发挥，展现出了扎实的杂技基本功。

明斯克国际杂技艺术节自2018年开始举办。本届艺术节于9月19日开幕，主办方为白俄罗斯国家马戏团。

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