新华社堪培拉9月23日电 通讯：每年去中国一趟——澳大利亚艺术家甘特纳的“快乐秘方”

新华社记者白旭 岳东兴

澳大利亚艺术家卡里略·甘特纳常被熟悉他的中国人亲切称呼“老甘”。他说他的“快乐秘方”是每年参演一部剧、执导一部剧、去中国一趟。

“上了年纪以后，我演戏和执导都少了，但是每年仍然一定要去中国，”74岁的老甘在接受新华社记者专访时说，“我跟中国结缘已超过半个世纪。”

长期致力于促进中澳文化交流的老甘，有很多头衔。他是专业演员和导演，上世纪80年代曾任澳大利亚驻华大使馆文化参赞，还是中国文化部“文化交流贡献奖”获得者。

在澳大利亚老甘的办公室里，从墙上挂着的卷轴中国画，到摆放的当代中国艺术家的雕塑，无不显露出他对中国文化的热爱。

老甘对中国的兴趣在他在墨尔本大学读书时就有了萌芽。“我有个特别好的朋友，是个中国方面的专家。她经常来探望我母亲，跟她聊中国的话题，还给我一些书看。”

老甘首次到访中国是1977年2月。第一次访华经历给他留下了很好的印象，于是老甘在1978年下半年带着一些艺术家到中国去交流。

他记得当时人们穿着的衣服主要还是军绿或者蓝灰色调。“大家都骑着自行车，在路上总能听到车铃声在回响。”

他们去了四五个城市，老甘对上海的印象尤其深。“从和平饭店向外眺望是浦东，但是当时还是田地。那里发展得很快。”

1985年，老甘到澳大利亚驻华大使馆任文化参赞。“那几年是我很快乐的一段时间。”

那段时间里，他走遍了中国大江南北。他为上海人民艺术剧院执导了话剧《想入非非》。他把中国的演员带到澳大利亚，把澳大利亚剧团介绍到中国。他还遇到了他的太太、华裔导演和制片人王子音。“中国在这段时间里发生了翻天覆地的变化，现在已发展成为世界第二大经济体，成为一个繁荣富裕的国家。”

“去年我搭乘高铁从北京去深圳，然后从深圳再乘车去香港，非常快。”回顾几十年前，他记得从香港到广州就需要数个小时。“听说现在可以直接坐高铁到九龙了，希望能够有机会乘坐一次。”

“这里（澳大利亚）对于中国的理解也在增加，”老甘说，“对于中国的发展，国外普遍是尊重的。”

他告诉记者，自己为澳中文化交流所做的一点一滴都被回报以善意，而这样的工作也让他的生活更加丰富。“文化交流让我们能够看到更美好的世界，也让我们看到每个国家最好的一面，理解彼此。通过这种理解，我们能够更好地和谐相处。”

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