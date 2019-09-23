原标题：中国赴刚果（金）维和部队完成第22次指挥权交接

新华社金沙萨9月23日电（黎云 王玺）刚果（金）当地时间22日18时00分，中国赴刚果（金）维和工兵、医疗分队分别在中国半岛营区和布卡武营区完成指挥权交接仪式，第23批赴刚果（金）维和部队正式接替第22批赴刚果（金）维和部队，开始执行为期一年的维和任务。

由第23批赴刚果（金）维和工兵分队90名官兵、医疗分队20名官兵组成的第一梯队，于9月20日乘坐伊尔-76军用运输机飞抵任务区后，迅速部署到各任务点。这也是我国首次采用军机向刚果（金）任务区运输部署维和部队，检验了我军远程空运投送能力。

第22批赴刚果（金）维和工兵、医疗分队出色完成为期一年的维和任务，全体官兵获颁联合国维持和平勋章，按计划陆续分批回国归建。

1999年11月，根据安理会第1279号决议，联合国设立了“联合国组织刚果民主共和国特派团”（简称联刚特派团，后改称联刚稳定团），开展在刚果（金）的维和行动。2003年4月，中国派出首支赴刚果（金）维和工兵、医疗分队参与在该地区的维和行动。联合国在刚果（金）的维和人员超过两万人，其中包括维和军人和警察17038人，是联合国目前正在开展的最大规模维和行动。

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