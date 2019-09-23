叙利亚政府军三天内击落两架无人机 不知来自何方

叙利亚官方媒体报道，叙利亚政府军19日和21日分别击落一架无人驾驶飞机。暂时不清楚无人机来自何方。
叙利亚通讯社报道，一架无人机21日在首都大马士革以西的库奈特拉省被击落，政府军拆卸飞机后发现炸弹和C4炸药。
报道没有说无人机从哪里起飞，只是说它“来自西边”。库奈特拉省以西是以色列。
以色列军方发言人随后经由社交媒体“推特”否认上述无人机来自以色列。
叙利亚通讯社先前报道，在大马士革以南的阿格赖巴村，叙利亚防空系统19日晚击落一架无人机。报道说，叙利亚防空系统已经抵御多起来自以色列或美国方面的导弹和无人机袭击。报道没说这架无人机属于哪一方。
阿格赖巴村8月24日遭遇以色列导弹袭击。以色列军方当时说，在叙利亚的伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”和其他什叶派武装试图以阿格赖巴村为据点向以色列目标发动无人机袭击，以军战机发动空袭，阻止了他们的计划。
以色列长期指责伊朗在中东地区扩张势力，称不能容忍伊朗把叙利亚变成对抗以色列的前沿阵地，多次以打击伊朗军事设施为由袭击叙利亚境内目标。叙利亚和伊朗否认伊朗在叙利亚境内有驻军。（王宏彬）【新华社微特稿】
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