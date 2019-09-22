原标题：专访：“中非合作将助力非洲实现繁荣富强”——访赤道几内亚总统奥比昂

新华社马拉博9月22日电 专访：“中非合作将助力非洲实现繁荣富强”——访赤道几内亚总统奥比昂

新华社记者王松宇

赤道几内亚总统奥比昂近日在首都马拉博接受新华社记者专访时表示，赤道几内亚的发展离不开同中国合作，中非合作将助力非洲实现繁荣富强。

奥比昂指出，赤道几内亚独立后不久就与中国建交，秉持互相尊重主权和领土完整，互不干涉内政，积极发展互利合作的原则，长期保持良好关系。他说，两国人民传统友谊深厚、历久弥新，明年将迎来建交50周年。

奥比昂说，中国人民热情好客，他曾10次访华，每次都受到热情接待。

赤道几内亚今年在全国经济会议上提出“2035远景规划”，将在2035年实现小型工业的发展，摆脱贫困，实现经济多元化和自给自足的目标。奥比昂强调，赤道几内亚的发展离不开与中国的合作。“从中国获得的贷款和无偿援助为赤道几内亚的发展提供了有力支持”。

去年奥比昂赴华出席中非合作论坛北京峰会，今年两国政府签署了共建“一带一路”谅解备忘录。奥比昂指出，自中非合作论坛创立以来，中非合作不断扩大，中国愿意帮助非洲腾飞，为非洲实现发展提供帮助。因此，我们欢迎中国投资者的到来，中非合作将帮助非洲逐步成为一个繁荣富强的大陆。

奥比昂说，中方提出的“一带一路”倡议有利于消除国际贸易壁垒，推动国际合作。他说，中国对外开放的成果惠及全球，顺应了国际社会建立互利、公正、共赢、友好合作关系的潮流。

奥比昂认为，中国作为一个发展中国家，对促进全球经济发展和维护世界和平发挥着越来越重要的作用。今年是新中国成立70周年，中国取得的巨大发展成就有目共睹。他向全体中国人民表示祝贺，并特别感谢中国对非洲实现自身发展提供的无条件支持。

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