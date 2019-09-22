原标题：美国多州状告特朗普政府 汽车排放标准谁说了算？

美国加利福尼亚州等20多个州20日起诉联邦政府，要求法院维护各州汽车排放标准制定权。

美国总统唐纳德·特朗普18日经由社交媒体“推特”宣布撤销加州汽车排放标准制定权，以便为消费者生产价格更为便宜的汽车。

美国《清洁空气法》半个世纪前赋予加州汽车排放标准制定权，以应对加州日渐膨胀的人口、车辆数量以及独特的气候和地形。加州标准比联邦政府标准更严格。美国另外13个州和首都华盛顿所处哥伦比亚特区先后采用加州的排放标准。

加州总检察长泽维尔·贝塞拉20日向特朗普喊话说：“总统先生，我们法院见！”包括加州在内的20多个州和纽约市等多座城市向哥伦比亚特区地区法院提起诉讼，指控联邦政府交通部废除加州汽车排放标准制定权的决定不合法。

加州空气资源委员会主席玛丽·尼科尔斯说，特朗普政府环境保护政策“开倒车”将使美国人不得不呼吸“更脏的空气”。

加州州长加文·纽瑟姆说：“特朗普的最新举动对我们的空气、健康和经济都不好。”

美国环境保护局今年6月废除前任总统贝拉克·奥巴马政府时期实行的《清洁电力计划》，代之以《平价清洁能源》新规，将火力发电厂排放标准设定权下放给州政府。外界把这一举动视作特朗普政府为火力发电行业“松绑”。美国21个州和6座城市随后状告联邦政府。（王宏彬）【新华社微特稿】

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