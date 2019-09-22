原标题：也门胡塞武装愿停止对沙特的攻击 条件是联军停火

也门胡塞武装20日说，如果沙特阿拉伯主导的多国联军停止攻击也门境内目标，胡塞武装会停止对沙特的导弹和无人驾驶飞机攻击。

胡塞武装运营的马西拉电视台报道，胡塞武装“最高政治委员会”主席迈赫迪·穆沙特当天就夺取首都萨那5周年发表讲话，呼吁各方停止火力攻击和开始真诚对话。

穆沙特说：“我呼吁所有战争相关方作认真谈判，以实现包含各方各派的全面民族和解，不把任何人排除在外。”

也门2014年爆发内战，胡塞武装夺取萨那，后占领南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特主导下，多国联军2015年军事介入也门内战，协助也门政府军打击什叶派反政府组织胡塞武装。

联合国斡旋下，也门政府与胡塞武装2018年12月就西海岸中部城市荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方互相指责对方破坏停火协议。

多国联军暂时没有回应胡塞武装的提议。

穆沙特希望沙特等国作出积极回应并提醒对方，“寻求战争不符合任何一方的利益”；如果胡塞武装的提议遭到无视，这一反政府武装会继续发动攻击。

他同时呼吁多国联军“解除对萨那国际机场的封锁，停止拦截前往荷台达港的船只”，“积极推动换俘进程”。

荷台达是也门重要交通枢纽，2014年以来处于胡塞武装控制之下，大约七成进口食品和大部分国际援助经由这座红海港口城市进入也门。

沙特国家石油公司两处设施本月14日遇袭，波及原油生产，海湾局势骤然紧张。胡塞武装宣称发动袭击，18日披露更多袭击细节，如是从也门3处地点对沙特境内石油设施发动袭击。

但是，美国把袭击归咎于伊朗，称袭击来自北面，而非南面。伊朗在沙特以北，也门位于沙特以南。伊朗方面多次否认关联袭击。

沙特18日展示25件无人机和巡航导弹残骸，指责伊朗是袭击“幕后黑手”。不过，沙特国防部发言人图尔基·马勒基当天在记者会上说，关于袭击源头的调查仍在继续，最终结果尚未得出。

联合国已经派遣多名调查人员前往沙特，以查明沙特石油设施遇袭事件的来龙去脉。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说，海湾如果爆发大规模冲突，地区乃至全世界将面临“毁灭性后果”。他呼吁也门冲突各方保持克制。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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