中国驻美使馆工作组赴车祸发生地看望伤员

人民网华盛顿9月22日电（记者张梦旭）中国驻美国使馆21日发布消息说，美国犹他州9月20日发生的巴士事故致4名中国籍游客死亡，车上其余26名中国籍游客不同程度受伤。受崔天凯大使委托，中国驻美国大使馆工作组连夜驱车600公里，到不同医院看望伤员，联系死者家属，转达中国政府、国务院领导同志慰问，配合美国警察、医院等部门全力开展救治、安置、安抚工作。
中国驻美国大使馆感谢犹他州州长办公室、美国国务院第一时间通报案情，感谢犹他州警察、医院等部门在应急响应、救治伤员中表现出的专业素养，向犹他州两岸三地侨胞、留学生、教师志愿者队伍所做无私奉献致敬。大使馆将全力会同有关方面共同做好善后工作，期待继续得到各方积极配合。
国庆假期将至，中国驻美国大使馆再次提醒拟赴美及在美中国公民注意节假日出游安全，包括提前了解当地治安状况，避免单独夜间外出；在美驾车请严格遵守美交通规则，杜绝“酒驾”、“毒驾”、“药驾”；关注美气候新闻、天气预报，做好防范措施等。详情见使馆网站链接http://www.china-embassy.org/chn/lszj/zytz/t1697432.htm
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