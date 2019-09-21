东海救助局成功救助蒙古籍集装箱船上15名遇险船员

新华社上海9月21日电（记者贾远琨）9月21日1时21分，东海救助局接报，蒙古籍集装箱船“WANWAH”轮进水倾斜，船上15名船员遇险。经紧急救助，15人全部获救。

“WANWAH”轮在小板门西北约2海里处船舶触礁后倾斜达30°，船上7名中国籍船员，8名缅甸籍船员随船遇险，急需救助。东海救助局接到救助险情信息后，立即启动应急救助预案，调派在附近相关水域待命的“东海救102”“东海救117”轮火速前往救援。

受今年第17号台风“塔巴”外围影响，现场海域风力8级左右，浪高约3-4米，21日4时20分，“东海救102”“东海救117”轮相继抵达现场开展救助，在克服了恶劣海况及遇险船舶严重倾斜等困难下，通过释放可吊式救生筏先后救起14人，从水中救起1人，15名船员转危为安。

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