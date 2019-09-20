巴哈马华侨华人向“多里安”飓风灾民捐赠食物

新华社拿骚9月19日电（记者朱婉君 辛悦卫）巴哈马华侨联谊会19日向位于巴首都拿骚的一处“多里安”飓风灾民安置点捐赠食物。

当天中午，十余名巴哈马华侨联谊会志愿者携带中式餐食以及饮品、水果来到安置点，为190余名灾民分发食物。

已是第四代华人的志愿者诺曼·谢告诉记者，当地华侨华人为不久前飓风造成的伤害和损失感到悲痛，认为有责任和义务帮助灾民。巴哈马华侨联谊会已完成两次食品捐赠，此后计划每周去一处安置点分发食物。

巴哈马社会服务和城市发展部官员米歇尔·福克斯在接受记者采访时表示，目前巴哈马全国仍有2000多名灾民在安置点生活，其中绝大部分在拿骚，安置点虽提供一日三餐，但往往缺乏新鲜热食，当地华侨华人带来热乎乎的餐食，体现出对灾民的支持与关怀，为此向当地华侨华人表示由衷感谢。

本月1日深夜至2日凌晨，飓风“多里安”登陆巴哈马北部地区，造成当地至少50人死亡、1000多人失联。目前，灾区救援恢复工作持续进行。中国驻巴哈马使馆、当地华侨华人已多次向灾民捐赠款项与物资。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)