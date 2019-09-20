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【网连世界】外国人也抢着当公务员吗？

2019年09月20日09:53  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】公务员在中国是非常热门的职业。以2019年度国考为例，计划招录1.45万人，共有137.93万人通过报名资格审查，平均竞争比达到95:1，为近5年来最高，最热岗位的竞争超过4000:1。公务员这一职业较为稳定，职业声望和福利待遇相对比较好，每年吸引众多考生“千军万马过独木桥”。那么，公务员考试在国外的热度如何？外国人也抢着当公务员吗？本期网连世界带你一探真相。

韩国：公务员被称作“神的职业”

夏雪、刘茜

韩国书店内各类公务员考试书籍 裴埈基摄

在韩国，公务员被称为“神的职业”，是无数年轻人憧憬的工作。据韩国《中央日报》报道，韩国2019年大学生及应届毕业生中，四分之一在为公务员考试作准备。相比国内的“公务员热”，韩国是有过之而无不及。

最近一项调查显示，韩国家长将公务员排在了希望子女从事职业的第一位。在问及“为什么选择公务员”时，家长们纷纷认为公务员具备“收入可观”“安定稳定”“养老金制度完善”“各种福利待遇齐全”等优点。那么韩国公务员的待遇究竟如何呢？

公务员的收入在韩国处于中上等水平，与普通企业并无多大差距，但他们享有加班补贴、家庭补贴、伙食费、交通补助费等几十种津贴，年假也比一般企业员工多出6天。最让人羡慕的是，韩国公务员退休后的福利远远高于普通人。公务员平均每月可拿到200万韩元（约合人民币11975元）的退休金，而一般企业的退休人员只有50万韩元（约合人民币2993元）。

因此，每年都会有无数韩国考生踏上公考的独木桥。据韩媒报道，韩国107万名待就业人口中就有44万人在准备公务员考试，他们平均每天学习10小时左右，备考时间长达24.3个月。今年韩国国家公务员考试计划招录5000余人，而报考人数超过了19万。其中，行政岗位的竞争最为激烈，平均100人争夺1个职位。

韩国公务员分1-9级，每年会有9级公务员考试和7级公务员考试，级数越低职位越高，9级公务员中部分职位高中毕业即可报考。韩国公务员根据职务类型，可分为税务职、统计职、教育行政职、一般行政职等多达十五个种类。一般来说国语、英语和韩国史为公务员考试必考科目，此外还会根据职位不同有两个选考科目。韩国公务员考试难度相当大，因此极少人一次就能考上，大部分人都要花费两至三年的时间备考，甚至备考十年以上的人也不在少数。

激烈的竞争催生出了各种公务员考试补习班，首尔的鹭粱津地区便是此类补习班最密集的地方。此外，在鹭粱津，随处可见名为“考试院”的建筑，每个建筑内有上百个单间，每间都不足 10 平米。考试院里挤满了来自全国各地的公考生。

今年2月大学毕业的黄某和他的同学都蜗居于此，他告诉记者，“现在韩国的就业环境越来越差，大企业公开招聘的规模也在不断缩小，同期毕业的很多同学都还是无业游民。对于我们这些在学校或专业上没有竞争力的应届毕业生而言，考公务员可能是最好的选择了。虽然备考期间内要承受经济和心理上的双重压力，但是只要能够考上，一切辛苦都是值得的。”

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(责编：贾文婷、燕勐)
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