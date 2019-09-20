容克警告“无协议脱欧”风险:“非常真切”

欧洲联盟委员会主席让—克洛德·容克18日警告，虽然欧盟依旧有希望与英国达成后者脱离欧盟的协议，“无协议脱欧”的风险“非常真切”。

容克当天在欧洲议会发表讲话时披露，英国首相鲍里斯·约翰逊16日会晤他时说，英方依然希望与欧盟达成“脱欧”协议，但不论是否达成协议，英方将如期在10月31日“脱欧”。

因前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议难获英国议会批准，英国法定“脱欧”日期先前两度延后，最新限定在10月31日。约翰逊上台后承诺如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。

英国政府11日在压力下公布一份内部文件，显示“无协议脱欧”可能出现的“最坏情形”，包括货运严重不畅、食品药品短缺和公共秩序混乱。

容克18日警告：“只剩下非常少的时间……‘无协议脱欧’的风险非常真切。”

他说，按照“无协议”方式突然切断与欧盟的经济和伙伴关系，“也许是英国的选择，但永远不是欧盟的选择”；英方必须提交一份“现实方案”替代现有“脱欧”协议中的“备份安排”。

“备份安排”旨在确保英国北爱尔兰地区与爱尔兰间不设实体海关和边防检查设施等“硬边界”。英方取消“备份安排”的提议一直未获欧盟认同。同时，英方迄今没有发布“备份安排”的替代方案。

容克说，他对于“备份安排”没有个人情感上的喜好或厌恶，但他要求英国方面以“书面形式”提出“备份安排”的替代方案。

约翰逊与容克16日会晤后同意，双方将加强技术和政治层面的“脱欧”磋商，英国首相“脱欧”事务顾问戴维·弗罗斯特下周有望与欧方谈判代表“天天谈”。

只是，欧盟轮值主席国芬兰的欧洲事务部长蒂蒂·图普赖宁18日在欧洲议会同样警告，“无协议脱欧”是“非常可能出现的情形”。

欧盟就英国“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶18日说，“无协议脱欧”没有解决许多问题，包括欧盟国家民众的权利能否得到保证，英国北爱尔兰地区与爱尔兰是否将出现“硬边界”，英国本应承担的欧盟预算如何填补。

“如果英国以无协议方式离开，所有的问题没有消失，”巴尼耶说，“它们依然在那里。”

欧盟峰会定于10月17日起召开，届时将讨论英国“脱欧”事务，包括英方是否应再次延期“脱欧”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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