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法国不顾反对拍卖墨西哥文物 拍卖品中或有赝品

2019年09月20日08:39  来源：新华网
 

　　法国米永拍卖行18日拍卖120件墨西哥文物。墨西哥政府在拍卖前呼吁法国政府阻止拍卖，但未能奏效。

　　法新社19日报道，墨西哥政府说，120件拍卖文物中95件属于墨西哥“文化遗产”，先前就拍卖提出“正式投诉”。联合国教科文组织要求米永推迟拍卖。

　　墨西哥驻法国大使胡安·曼努埃尔·戈麦斯·罗夫莱多说，“虽然我们努力了，但没能让拍卖行取消拍卖，我们对此表示遗憾。”他认为拍卖如果取消是“归还这些真正的墨西哥财产的第一步”。

　　这些由几家私人机构收藏的艺术品标注年代都在“哥伦布到达美洲大陆之前”，其中大部分在拍卖会上成交，成交金额总计120万欧元（约合940万元人民币）。用火山石雕刻的水和生育女神查尔丘特利库埃卖出37.7万欧元（295万元人民币），是预估价的5倍。科亚特利库埃女神像以9.75万欧元（76万元人民币）成交。

　　戈麦斯·罗夫莱多说，墨西哥国家人类学与历史研究所专家认为拍卖品中有多达23件可能是现代制作的赝品。他指责交易这些文物“是鼓励跨国有组织犯罪网络劫掠、非法走私和伪造（文物）”。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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