刘奇率中共代表团访问德国

新华社柏林9月19日电（记者张远 任珂）9月16日至19日，应德国社民党邀请，中共江西省委书记刘奇率中共代表团访德，分别会见社民党代理主席君贝尔、联邦政府财政部国务秘书施密特、艾伯特基金会会长贝克、社民党莱法州议会党团主席施魏策尔。

刘奇积极宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，并就两党两国关系、江西省与德国的务实合作以及共同关心的问题同德方交换看法。

德方表示，社民党赞赏在中国共产党领导下中国发展取得的巨大成就，愿进一步加强两党友好交流，积极推动德中两国政治互信和各领域合作深入发展。

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