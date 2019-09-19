斯里兰卡选举委员会宣布11月16日举行总统选举

新华社科伦坡9月19日电（记者唐璐）斯里兰卡选举委员会18日晚间发布特别公报宣布，将于11月16日举行总统选举。

特别公报还说，10月7日为接受参加总统选举候选人提名日。

由斯里兰卡前总统、反对党领袖马欣达·拉贾帕克萨领导的人民阵线党已经宣布提名前国防和城市发展部常务秘书戈塔巴雅·拉贾帕克萨为该党总统候选人。

由总理维克勒马辛哈领导的斯里兰卡统一国民党18日表示，该党将于下周公布其总统候选人。

斯里兰卡总统任期为5年，可连任一次。上次总统选举在2015年1月举行，现任总统西里塞纳以绝对多数击败前总统马欣达·拉贾帕克萨获胜。

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