斯里兰卡选举委员会宣布11月16日举行总统选举

新华社科伦坡9月19日电（记者唐璐）斯里兰卡选举委员会18日晚间发布特别公报宣布，将于11月16日举行总统选举。
特别公报还说，10月7日为接受参加总统选举候选人提名日。
由斯里兰卡前总统、反对党领袖马欣达·拉贾帕克萨领导的人民阵线党已经宣布提名前国防和城市发展部常务秘书戈塔巴雅·拉贾帕克萨为该党总统候选人。
由总理维克勒马辛哈领导的斯里兰卡统一国民党18日表示，该党将于下周公布其总统候选人。
斯里兰卡总统任期为5年，可连任一次。上次总统选举在2015年1月举行，现任总统西里塞纳以绝对多数击败前总统马欣达·拉贾帕克萨获胜。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】