儿童安全教育工程在内蒙古启航

与会安全教育专家向7所受捐学校代表递交安全体验教室钥匙

“学会了系打逃生绳结、制作简易担架进行伤员转运、还学会怎么应对突发暴力强闯.......安全课很有用、也很好玩......”同学分享收获声音从呼浩特市民族实验学校的安全体验教室里传出。

9月18日，中国儿童少年基金会“儿童安全教育工程”启动暨安全体验教室捐赠仪式在呼和浩特市民族实验学校举行，与会安全教育专家并为受捐学校代表递交安全教室金钥匙。

第一堂安全教育公开课在新落成“安全体验教室”开讲，与会嘉宾和孩子们一起参与学习。安全讲师带着大家朗诵《平安开学记》。同学们学会了系逃生绳索，并用竹竿和厚床单制作简易担架帮助“受伤”的同学逃生，安全教育讲师通过火灾逃生、院前急救、简易担架搬运伤员等模拟演练，在生动愉快课程中，不断提高同学们的避险自护能力。

2009年,中国儿童少年基金会推出了面向幼儿园、小学、中学和社区的 “儿童安全教育工程”。儿童安全教育体系由八大主要部分组成，涵盖专业教学场所、教育资源、师资培训、主题活动、物资配发等各方面。

(责编：李婷(实习生)、常红)