波兰和罗马尼亚将加强能源等领域合作

新华社布加勒斯特9月18日电 正在罗马尼亚访问的波兰总理莫拉维茨基18日在罗首都布加勒斯特表示，罗马尼亚是波兰的一个重要伙伴，两国将加强在能源和基础设施等领域的合作。

莫拉维茨基在与罗马尼亚总理登奇勒会谈后举行的联合记者会上说，罗马尼亚在能源领域发挥着重要作用，不仅在黑海拥有天然气储备，在陆地也拥有可供应中欧的天然气储备。波兰正在建设一个从斯洛伐克经匈牙利到罗马尼亚的输气设施，而连接波罗的海与黑海的跨喀尔巴阡山走廊项目将增加波罗两国之间的贸易和旅游合作。

登奇勒说，两国总理一致同意在欧盟事务中的重大问题上加强合作，她欢迎两国签署包括基础设施、运输、能源、通信、数字化、欧盟基金等关乎国家发展领域的合作谅解备忘录。

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