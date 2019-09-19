德国再次延长对沙特武器禁运

新华社柏林9月18日电（记者任珂 张远）德国政府发言人18日说，德国决定将对沙特阿拉伯实施的武器禁运再延长半年。

德新社援引该发言人的话说，根据本次延长禁令，在2020年3月31日前，任何向沙特出口武器的申请都不会被德国政府批准，任何已经批准的出口都不能交货。

2018年10月2日，沙特籍记者卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内遇害。德国随后宣布从2018年11月起对沙特实施武器禁运。

德国政府对武器出口实施个案批准制。2018年的数据显示，沙特是德国武器第二大买家，仅次于阿尔及利亚。德国当年共批准了价值4.16亿欧元（约合32.5亿元人民币）的对沙特军售。

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