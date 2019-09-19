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德国工业联合会担忧英国“无协议脱欧”影响德国就业

2019年09月19日10:50  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月18日电（张雨花）德国工业联合会18日表示担忧英国“无协议脱欧”会给德国就业带来负面影响。

　　据德新社报道，德国工业联合会常务董事约阿希姆·朗表示，如果英国与欧盟没有达成协议就退出欧盟，可能会影响德国数以万计的就业岗位。德国的生产将会受到干扰，英国对德国产品的需求也可能会大幅下降。

　　约阿希姆·朗表示，目前没法预估英国“无协议脱欧”可能带来的后果，但德国约有50万个就业岗位依赖与英国的经济合作。

　　德国工业联合会还预计，英国“无协议脱欧”将对德国经济增长产生影响，今年德国经济将停滞不前。

　　德国8月份失业人数环比微增，德国经济疲软正波及就业市场，德国各大企业对新增劳动力的需求量继续减弱。德国第一季度经济环比增长0.4%，第二季度环比下滑0.1%，预计第三季度德国经济还将继续萎缩。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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