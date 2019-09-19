70年，伟大的团结精神（望海楼·辉煌中国·精神篇③）

习近平总书记指出，“中国人民是具有伟大团结精神的人民”，“今天，中国取得的令世人瞩目的发展成就，更是全国各族人民同心同德、同心同向努力的结果。”饱含深情的话语，汇聚起全体中华儿女朝着中华民族伟大复兴中国梦奋勇前进的信心和勇气。

新中国成立70年来，伟大团结精神展现出千里奔涌、万壑归流的洪荒伟力。中华民族实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，离不开全国各族人民的团结奋进。

伟大团结精神，体现在人民的团结。70年栉风沐雨，全国人民紧紧团结在党中央周围，心往一处想、劲往一处使，创造了一个又一个人间奇迹。尤其是在对抗自然灾害的过程中，伟大团结精神熠熠生辉。面对地震、雪灾、洪水、泥石流等各种自然灾害，中国人民展现出“一方有难、八方驰援”的团结互助精神，克服了一个又一个艰难险阻。

伟大团结精神，体现在民族的团结。70年风雨兼程，56个民族携手同行，各民族交往交流交融，像石榴籽一样紧紧抱在一起，铸牢了中华民族共同体意识。中国共产党高度重视加快少数民族地区经济社会发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。正如毛泽东同志曾说过，“国家的统一，人民的团结，国内各民族的团结，这是我们的事业必定要胜利的基本保证。”

中国人民这种伟大团结精神，古已有之，绵延千年。

几千年来，从“兄弟同心，其利断金”的朴素道理，到“能用众力，则无敌于天下矣”的金玉良言，中国人民始终团结一心、同舟共济，建立了统一的多民族国家，发展了56个民族多元一体、交织交融的融洽民族关系。守望相助的中华民族大家庭，共同创造了悠久的中国历史、灿烂的中国文化。

近代以来，当中华民族面临亡国灭种的危机，中华儿女保卫祖国、抵御外侮，伟大团结精神造就了中华民族团结一心、同心同德的独特品格。中国共产党高举团结抗日的旗帜，唤醒了全民族前所未有的团结。曾经，一位“老延安”重返延安时问身边的人：“你们看延安的窑洞像什么？像不像同心同德的‘同’字？”一个“同”字，道出团结起来的万众一心，是最坚不可摧的铜墙铁壁。

当前，中国处在实现中华民族伟大复兴的壮阔征程，弘扬伟大团结精神的重要性愈加凸显。

中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，前行路上，依旧有许多新的“娄山关”“腊子口”等着我们去跨越，全党全国各族人民都要准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。团结奋进，山海可蹈；勠力同心，未来可期。只要中国人民始终发扬伟大团结精神，就一定能够迸发勇往直前、无坚不摧的强大力量，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

（作者为本报评论员）

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