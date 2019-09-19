脱离民主党 意大利前总理伦齐另立新党走中间路线

意大利前总理、民主党大佬马泰奥·伦齐17日宣布，离开这一中左翼政党，建立“意大利活力”党，走中间路线。
政治分析师认为，伦齐建立新党派对成立不久的民主党—五星运动联合政府中期执政前景构成影响，加剧政坛分化。
【另起炉灶】
伦齐当天借助社交媒体“脸书”宣布，他决定离开民主党，与其他人共同建立“意大利活力”党，“用不同的方式处理政治”。
民粹主义政党五星运动今年8月与前执政盟友、极右翼政党联盟党分道扬镳，与民主党谈判组阁，本月5日成立新一届政府。作为民主党干将，伦齐在组建新政府过程中发挥举足轻重的作用。
只是，按照法新社的说法，以民主党党首尼古拉·津加雷蒂为首的民主党左派人士一向把伦齐视为党内争议人物。伦齐17日接受意大利《共和国报》采访时说，党内左派人士认为他是“侵入者”。
伦齐在“脸书”上写道，经历党内同僚持续7年的抨击，“我们必须认识到，我们的价值观、想法和梦想”不能继续成为党内争吵的日常话题。
在伦齐看来，民主党如今存在多个派系，出现意见分歧，无力应对联盟党党首马泰奥·萨尔维尼所代表的右翼民粹主义发出的挑战。伦齐说，他不会与津加雷蒂作对，而会打击萨尔维尼所代表的“糟糕民粹主义”。
【吃定心丸】
意大利总理府发表声明称，伦齐在新政府成立之初就另建党派不合时宜，这一做法改变议会的政治平衡状态，让总理朱塞佩·孔特十分“伤脑筋”。
意大利《晚邮报》报道，伦齐16日与孔特通话，承诺退出民主党后仍会继续支持本届政府。伦齐告诉意大利广播电视台，现任政府将执政到2023年。换言之，他不会主张提前选举。
现阶段，民主党在国会众议院和参议院中分别控制111个议席和51个议席。伦齐估计，其中25名众议员和15名参议员将投入他的阵营。
总部设在英国首都伦敦的特尼奥国际咨询公司主管沃尔凡戈·皮科利说，现执政联盟在议会中如果缺少“意大利活力”党支持，将在两院失去掌控多数议席的优势。
在皮科利看来，“意大利活力”党支持孔特政府的承诺令人质疑。他说，一旦伦齐认为时机合适，就会撤回对政府的支持，同时向内阁施压以实现政治目标。对已经在关键议题上陷入分歧的执政联盟来说，这种局势将增加政坛的不确定性。
美联社报道，一些政治分析师认为，伦齐在短期内不可能让政府倒台，只是，他突然另建党派将使政府的议程安排更加混乱复杂。（王逸君）（新华社专特稿）
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