人民网斯德哥尔摩9月18日电（王文）9月18日，《华彩书香—当代中瑞书籍设计艺术展》在斯德哥尔摩中国文化中心隆重开幕。驻瑞典大使桂从友、驻瑞使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心陈晓和瑞书籍设计艺术家、出版家、文化艺术界专业人士以及华侨华人等150余人出席开幕式。

陈晓主任首先代表斯德哥尔摩中国文化中心致欢迎辞。她认为，书籍是人类精神文明的结晶，是人们获取知识和快乐的源泉，书籍设计艺术综合了审美和专业技能。通过交流和借鉴，可进一步激发两国艺术家的灵感，共同促进两国在该领域的发展。

桂从友大使在致辞中指出，近年来大批中国设计师在广泛学习世界先进理念的过程中努力寻找自己文化的表现形式，从而创造出了既有全球化特征的设计语言，又蕴含中华传统元素的优秀设计作品。瑞典艺术家对如何从书籍材质、封面设计、装帧、开本、色彩表现图书内涵有着独特的见解。中瑞两国图书设计交流互鉴大有可为。

此次书籍设计艺术展汇聚了中瑞两国顶尖的书籍设计艺术作品，所展出的220件作品来自于中国和瑞典的101位优秀图书设计师，为“中国最美的书”或“瑞典书籍艺术”年度比赛获奖作品。在为期一个月的展览中，观众可以通过视觉、触觉近距离感知书籍之美。

展览举办期间，吕敬人、格力格·尼尔森等中瑞两国图书设计大师还将通过论坛与工作坊等方式，对现代书籍设计艺术的发展与趋向展开探讨，就如何将现代技术、审美观念等元素从不同的角度融入书籍设计艺术中进行对话。这样的思想碰撞，将推动书籍设计艺术实现传统与现代、内容与形式、技术与艺术的进一步统一与升华。展览的成功举办为世界了解中国优秀图书设计和优秀设计师提供了平台，为中瑞两国在该领域的交流合作共同发展创造了机会。

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