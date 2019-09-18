中国和智利的双边关系发展“又好又快”

中国外交部副部长郑泽光在招待会上致辞（摄影：吴思萱）

人民网9月18日电（记者 吴思萱） 9月18日，值智利共和国独立日之际，智利驻中国大使馆举办了国庆招待会。中国外交部副部长郑泽光，智利驻华大使路易斯·施密特，中国外交部、国防部、中联部和商务部等政府官员、多国驻华使馆使节，以及两国企业家代表共同出席此次招待会。

中国外交部副部长郑泽光在致辞中肯定了智利在拉美及亚太地区的重要地位并赞扬了智利的发展成果。他说道，“在皮涅拉总统和智利政府的领导下，智利人民将在国家发展振兴的道路上不断取得新成就”。

郑泽光在回顾中智两国建交以来双边关系发展历程时，用“又好又快”来形容。郑部长表示，智利是第一个与中国建交的南美国家，2006年智利成为第一个与中国签订自贸协定的拉美国家，2017年智利又成为第一个与中国签署自贸协定升级《议定书》的拉美国家。中国已经连续十年作为智利第一大贸易伙伴和第一大出口目的国。两国在40多年来的发展中创下了多个 “第一”。

郑泽光表示，在习近平主席和皮涅拉总统的战略引领下，两国关系也迈入新的发展阶段。他高度肯定了“智利周”活动在促进两国贸易、投资、旅游、文化等领域取得的各项成果和积极影响。“双方在科技、创新、清洁能源、电子、天文、南极等领域合作方兴未艾，不断取得新的进展。”他强调，随着中智自贸协定升级《议定书》的实施和共建“一带一路”的深入推进，两国在各领域的务实合作将会进一步深化和扩展，为两国人民带来“看得见、摸得着”的实际成果。

智利驻华大使路易斯·施密特在招待会上致辞（摄影：吴思萱）

智利驻华大使路易斯·施密特也发表了热情洋溢的致辞。他表示，新中国即将迎来70周年华诞，2020年是智中两国建交50周年，“两国人民的友谊穿越历史，已演变成一项国策，趋于稳定、持久和成熟”。

智中两国经贸关系日趋密切，贸易发展持续向好。路易斯·施密特指出，“2018年双边贸易额达到427.5亿美元。如今，中国是智利第一大贸易伙伴，智利成为中国在南美的第二大贸易伙伴。”他回顾了五届“智利周”活动在中国举办的历程，赞扬了中国相关政府机构和企业对“智利周”活动中的支持，并表达了智利政府与中国开展各领域合作的强烈意愿，特别是期待未来双方在文化、教育等领域的合作，以增进两国人民的相互认识。

智中两国在地区事务和多边合作领域的合作也越来越广泛。路易斯·施密特谈到，“今年4月，塞巴斯蒂安·皮涅拉总统对中国进行国事访问，并签署了一系列合作协议，参加了第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛。12月，智利还将举办第二十五届联合国气候变化大会，中国高级代表团将参会并担任重要角色。”

智利独立209周年之际，路易斯·施密特在讲话中也向智利国父——沃伊金斯将军致敬，高度赞扬其对智利赢得独立的伟大贡献。

招待会上来宾纷纷祝贺智利国庆，盛赞智中两国的合作成果，对智中关系未来发展充满期待和信心。

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