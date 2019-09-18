清华学子歌声潺潺，海外华人祝福殷殷

人民网讯 2019年7月20日-7月31日，清华大学学生在澳大利亚开展了为期十天的实践调研。本次活动以学术交流、专业认知为核心，旨在了解先进技术，洞察学科前沿，学习研究方法，感受中国力量。

在实践过程中，学生们在悉尼歌剧院及澳大利亚中国大使馆等地歌唱《我和我的祖国》。同时，他们采访了多名在海外工作的杰出华人，在交流中了解对方眼中中国近些年的发展状况。

七月的澳大利亚正值冬季，气候温暖宜人。悉尼歌剧院周围游人如织，时常有海鸥啾鸣而过。十几名青年洋溢着笑容，在悉尼歌剧院旁尽情歌唱《我和我的祖国》。在祖国七十周年华诞之际，学生们“走出中国看中国”，在学术、文化等方面进行调研学习，同时也与海外华人们一起，身在异乡寄祝福。

学生们在悉尼歌剧院旁歌唱《我和我的祖国》

中澳交流日益密切，华人群体已是澳大利亚第一大非英语社区群体。同学们走访了中国驻澳大利亚大使馆、墨尔本大学、莫纳什大学、澳洲国立大学、新南威尔士大学、悉尼大学、雅拉谷水务公司以及澳大利亚最大的国家级科技研究机构联邦科学与工业研究组织（CSIRO）等，进行了深入的学习与交流。

实践掠影

在与同学们的交流中，海外华人们表达了对祖国和母校的深切思念与感激。新南威尔士大学的宋崇民教授于1977年考入清华大学水利系，他认为清华对他的影响可谓是“脱胎换骨”，“在人生最关键的时刻，像一粒种子在发芽的这个阶段，我是在清华度过的。”他感谢清华使他从“刚上学时的不懂事小孩”逐渐成长为一名对社会有贡献的研究学者。

宋崇民教授

无机非金属材料领域专家、澳大利亚工程院院士程一兵本科毕业于武汉理工大学，1985年受到武汉理工大学的奖学金资助赴澳求学。“这对我来说，改变了我一生的发展”，程一兵说。如今，程一兵院士已成为莫纳什大学的永久荣誉教授，而本可以退休的他，心系祖国的人才培养，通过“千人计划”主动回到武汉理工大学担任全职教授，饮水思源，为国内的学科建设做贡献。

程一兵院士

在国家的大力支持下，中国在科技领域的发展成果显著。“作为海外华人，我们看到祖国一天比一天强大，祖国在海外的科研人员也越来越多，而且百分之九十九以上都选择回到国内去为祖国的发展做贡献。”墨尔本大学教授李刚表示。经过十年的努力，李刚教授创新了甲烷回收的方法，减少了50%的成本，此方法也即将在国内进行商业化推广。

李刚教授

清华大学2001级校友杨云霞现任澳大利亚联邦科学与工业研究组织首席研究员，她感叹中国科技发展速度之快，“现在的时代是一个技术高度发展的时代，我们认为50年之后，我们国家，肯定会在前面。”

杨云霞研究员

在祖国七十周年华诞之际，澳大利亚的海外华人们纷纷送上祝福。杨云霞研究员希望祖国在教育事业上加大投入，储备更多的人才；宋崇民教授祝福祖国更加强大，给世界带来和平幸福；程一兵院士则表示，海外华人们衷心希望祖国能发展得更好，并愿意为此献出自己的微薄之力。在澳大利亚清华大学校友会与支队座谈的末尾，校友会会长、悉尼大学张浩教授说：“我代表清华大学澳大利亚校友会祝福祖国。我们清华的海外校友心系祖国，祝福祖国生日快乐，更加繁荣富强。”

澳大利亚清华校友会成员

(责编：崔越、贾文婷)