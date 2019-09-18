中企承建的斯里兰卡莲花电视塔举行竣工庆典

据新华社科伦坡9月16日电 （记者唐璐）伴随着绚丽的灯光秀和五彩礼花，斯里兰卡首都科伦坡地标建筑莲花电视塔16日晚举行竣工庆典。斯里兰卡总统西里塞纳、议长贾亚苏里亚和中国驻斯里兰卡大使程学源等出席竣工揭牌庆典。
西里塞纳在仪式上发表讲话说，莲花电视塔不仅是科伦坡市内最高建筑，让科伦坡更具旅游魅力，也将成为斯里兰卡的国家标志性建筑。希望莲花电视塔有助于进一步巩固斯中源远流长的经济和文化关系。
程学源表示，真诚祝愿科伦坡莲花电视塔今后成为中斯两国传统友谊的最新象征，成为中斯两国友好务实合作的新里程碑。
科伦坡莲花电视塔是中斯两国在“一带一路”建设中的重要合作项目，由中国进出口银行提供大部分贷款，中国电子进出口有限公司负责承建。
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