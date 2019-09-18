杨传堂访问斯洛文尼亚、爱尔兰

新华社都柏林9月17日电 应斯洛文尼亚国民委员会、爱尔兰众议院邀请，9月11日至17日，全国政协副主席杨传堂率全国政协代表团访问上述两国。其间，杨传堂分别与斯国民委员会主席科夫什察、副总理兼基础设施部长布拉图舍克、国民议会议长日丹，爱副参议长科格伦、众议长奥法乔尔等会见会谈。

杨传堂向外方宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，介绍了新中国成立70年来中国经济社会发展、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等有关情况，就推动“一带一路”倡议与双方的发展战略对接等问题与两国领导人深入交流。

两国领导人高度评价双边关系，赞赏中国经济社会发展成就，表示愿意积极支持并参与“一带一路”建设，深化同中国各领域合作，不断提升合作水平。

代表团还考察了斯科佩尔港和爱都柏林大学关键基础设施研究中心等。全国政协常委王侠、刘家强、马敖·赛依提哈木扎以及全国政协委员胡德兆参加有关活动。驻斯洛文尼亚大使王顺卿、驻爱尔兰大使何向东分别陪同参加会见和考察。

《 人民日报 》（ 2019年09月18日 03 版）

(责编：岳弘彬)