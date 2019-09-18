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杨洁篪分别会见国际奥委会主席巴赫、多米尼加总统府部部长蒙塔尔沃

2019年09月18日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京9月17日电  （记者郑明达）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪17日在北京分别会见国际奥委会主席巴赫、多米尼加总统府部部长蒙塔尔沃。

　　会见巴赫时，杨洁篪表示，习近平主席高度重视北京2022年冬奥会筹办工作，目前各项工作进展顺利。中方赞赏巴赫主席为推动全球奥林匹克运动发展、促进国际奥委会同中国合作所作努力，将继续同国际奥委会密切合作，共同筹办好北京2022年冬奥会和冬残奥会。

　　巴赫表示，国际奥委会非常高兴看到目前北京冬奥会筹办工作卓有成效，对习近平主席的亲自关心和中国政府的全力支持表示衷心感谢。国际奥委会愿同中方共同努力，确保把北京冬奥会办成一届绿色、廉洁、成功的奥运盛会。

　　会见蒙塔尔沃时，杨洁篪表示，中多建交后两国关系快速发展。中方积极评价多米尼加在经济社会发展方面取得的进步。中方愿与多方一道，认真落实习近平主席同梅迪纳总统达成的重要共识，增进政治互信，拓展务实合作，扩大友好交流，就重大国际地区问题加强沟通协调。

　　蒙塔尔沃热烈祝贺新中国成立70周年，盛赞中国70年来特别是改革开放40年来取得的举世瞩目的成就。他表示，多方致力于发展与中国在各领域的互利合作。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月18日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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