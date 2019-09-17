委内瑞拉政府宣布与部分反对派达成协议

新华社加拉加斯9月16日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉政府16日宣布与部分反对派重启对话机制，并达成政治、经济等部分协议。

委内瑞拉新闻部长罗德里格斯在当天的电视讲话中表示，政府已与部分反对派就多个议题达成一致并签署协议，协议内容包括委执政党及亲政府党派议员重新回归议会工作中；更换国家选举委员会领导成员，为各类选举提供充足保障；捍卫委内瑞拉对与圭亚那有争端领土的历史合法权利；反对外国对委实施经济制裁等。

罗德里格斯说，双方还在协议中建议按照联合国有关规定，实施石油换食品、药品和基本服务的计划。

罗德里格斯强调，对话是实现政治手段解决国内问题、保障人民权利的唯一途径，政府承诺将双方谈判的进展情况及时通知国内和国际社会。

委内瑞拉进步前哨党等4个反对党派与政府签署了对话协议，但委议会主席瓜伊多所在的人民意志党以及正义第一党、民主行动党等主要反对党并未签署协议。

对于该协议，瓜伊多在社交网络发表声明称，反对派与委政府在国际斡旋下的对话已正式告一段落，下一阶段仍将继续加大国内和国际压力逼迫委总统马杜罗下台，并重新举行大选。

委政府也进行回击，日前公布了瓜伊多与哥伦比亚准军事贩毒组织人员的合照并以此为根据对瓜伊多展开刑事调查。此前，委国家检察机关已对瓜伊多涉嫌犯“叛国”罪行展开调查。

委内瑞拉今年年初以来陷入政治危机。1月23日，瓜伊多宣布自己为“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美方不断以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段施压。作为回应，委政府8月7日暂时中止了与反对派在国际斡旋下进行了数轮的接触对话。

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